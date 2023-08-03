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TKR POD: Training Camp, latest on Dylan Harper + Rutgers Hoops roster

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie preview the start of football training camp and give the three things they're most looking forward to seeing out of camp (0:30).

They then pivot to basketball talk by diving into the latest in the Paul Mulcahy saga (aka Jamal Mulvaney) (10:30), the return of Oskar Palmquist (17:00), where things stand with Austin Williams (20:45) and finally the latest on Dylan Harper's recruitment (22:45).

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