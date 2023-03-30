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TKR Pod: Spring Ball begins + RHoops insider Richard Kent returns

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie open the show by discussing all things Rutgers football opening week of spring practice, from who looks bulked up, to a positional breakdown, to what Greg Schiano had to say in his opening presser, to a transfer portal visitor and much more.

They are then joined once again by Rutgers basketball insider Richard Kent to discuss the latest rumors/happenings with the basketball program. They cover everything from scheduling, to portal rumors, to coaching staff rumors and much more!

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