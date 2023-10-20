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TKR POD: Schiano/Michigan Clarification and Basketball Recruiting Updates!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie clarify Schiano's (non)involvement in the Michigan sign stealing scandal (0:30) before giving an update on what going on with one of Rutgers' biggest recruiting targets (8:00)

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