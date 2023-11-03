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TKR POD: Rutgers / Ohio State preview with Alex Gleitman

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Alex Gleitman to discuss everything Ohio State ahead of Saturday's showdown with the Buckeyes.

They discuss how OSU's season has gone so far (0:30), tOSU's offense (6:00), defense (14:00), special teams (21:00) and give predictions on the game (27:00).

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