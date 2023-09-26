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TKR POD: Rutgers / Michigan recap, Wimsatt film review & Hoops Recruiting

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the Rutgers loss to Michigan (0:30) and every throw Gavin Wimsatt made at Michigan (12:00). They then discuss football recruiting (28:30) and basketball recruiting (32:00) updates before some closing thoughts on the Michigan State situation (40:30).

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