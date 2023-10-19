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TKR POD: Rutgers / Indiana preview with Hoosier Huddle

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Sammy Jacobs of the Hoosier Huddle podcast to discuss this weekend's matchup. They first discuss how this season has gone for lU's football team

(0:30), before pivoting to the offense of the Hoosiers (10:00) and the defense (18:00). They close by giving their game predictions (29:00).

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