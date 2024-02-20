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TKR Pod: Rutgers Hoops falls to Minnesota + RFootball Recruiting Updates

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Rutgers' 81-70 loss on the road to Minnesota from Sunday (0:30) before pivoting to some recruiting updates from some of RFootball's top targets setting official visits to RU (19:30). They close by previewing the Knights of the Raritan's Scarlet Ticket promotion.

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