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TKR POD: Rutgers Football's Future B1G Schedule + Recruit Scoop

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Rutgers' future B1G conference schedule, which was announced yesterday (0:30). They then discuss the latest in Rutgers football recruiting, with an update about Benjamin Black (20:00).

They then dive into how Rutgers' football commits are faring statistically in the 2023 season (24:00). They close by previewing KnightFest and giving their betting picks for the weekend.

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