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TKR POD: Rutgers Football Postgame Show - Temple Edition

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Mike Broadbent, Richie Schnyderite and Greg DePalma recap the Rutgers Scarlet Knights second game of the season versus Temple on Saturday night.

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