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TKR Pod: Rutgers Football adds Colin Ferrell and Julian Campenni to staff

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the two newest coaches for Rutgers football staff in Colin Ferrell from Kent State (0:30) and Julian Campenni from Bowling Green (7:00). They also discuss who will be coaching linebackers moving forward (14:30).

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