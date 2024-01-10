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TKR Pod: Rutgers defeats Indiana 66-57 + Football Recruiting Updates!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Rutgers' first B1G win of the season, defeating little brother Indiana 66-57. (0:30). They then discuss some new transfer portal targets for the football program (25:00) and close by previewing a big-time commitment that the Rutgers wrestling program just picked up (30:00).

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