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TKR Pod: Rutgers Basketball knocks off Northwestern 63-60

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Rutgers' 63-60 win over Northwestern (0:30). They then discuss a recent transfer portal entry with NJ ties (20:30) before giving away the Rutgers gnome! (26:00).

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