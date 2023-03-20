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TKR Pod: Rutgers Basketball Discussion w/ Richard Kent!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by the co-founder of Student Athlete Name, Image and Likeness co-founder and Rutgers College Class President of 1972 Richard Kent to discuss a roundtable of Rutgers basketball topics. They cover everything from the 2022-23, to portal recruiting, to coaching rumors, to local schools (Princeton/Ivy League schools, St Peters, NJIT, etc) and much more!

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