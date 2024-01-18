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TKR Pod: RU/Neb MBB OT Win Recap, HS Visitor Reactions and Portal Updates!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike, Richie and Craig break down Rutgers' huge 87-82 OT win against Nebraska and what it means for the rest of the season (0:30). They also discuss the HS visitors at the game for the football program (17:00) before closing on some wrestling talk (29:00).

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