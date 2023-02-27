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{{ timeAgo('2023-02-27 12:35:26 -0600') }} basketball Edit

TKR Pod: Recapping Rutgers Hoops epic comeback versus Penn State

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to break down Rutgers' 59-56 comeeback win over Penn State in Happy Valley, which brings Rutgers to 18-11 (10-8) on the season.

They discuss the upcoming schedule and the rest of the season outlook before talking about Rutgers Basketball recruiting and dabble in Rutgers Football's upcoming visitor list for next weekend.

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