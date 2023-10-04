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TKR POD: Recapping Rutgers Basketball Media Day, Latest Recruit Scoop

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to discuss everything they saw and heard at Rutgers Basketball media day (0:30), the recently released TV schedule (17:00), Rivals recent basketball rankings updates, Ace Bailey and Dylan Harper attending the Wooten 150 camp in Las Vegas (27:00) and some thoughts on last weekend's win vs Wagner (30:00).

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