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TKR POD: Princeton Game Recap and Ohio State Game Recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Rutgers' beat writer Alec Crouthamel to discuss everything that happened in Rutgers' MBB 68-61 opening day loss (0:30) and Rutgers football's 35-16 loss to Ohio State (24:00).

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