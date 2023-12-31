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TKR Pod: Pinstripe Bowl, The Battle and Rutgers/Stonehill Recap!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike, Richie and Craig break down Rutgers' huge Pinstripe Bowl win over the Miami Hurricanes 31-24 and the big expectations for 2024 (0:30). They then discuss how The Battle high school basketball showcase went on Friday afternoon (22:15), some recruiting news (36:00) and Rutgers' embarrassing performance against Stonehill (40:00).

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