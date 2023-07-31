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TKR POD: New Baseball venue, Hoops Portal commit + RFootball updates

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the announcement of Rutgers baseball's new stadium facility in a partnership with Middlesex County (0:30).

They then pivot to basketball and discuss the transfer portal commitment of G Jeremiah Williams (8:30) and preview the upcoming international trip they're taking (13:45).

They close with football and discuss the recruit BBQ from this past weekend (18:30), a review of B1G media day from last week (22:30) and preview training camp starting on Thursday (30:00)

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