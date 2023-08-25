News More News
ago football Edit

TKR POD: Mike Teel joins the show to talk Rutgers Football's 2023 season

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers legend Mike Teel to discuss a wide variety of topics, from his outlook on the 2023 Rutgers season, what he's been up to post-playing career, the 2006 season, NIL/recruiting, the transfer portal and much more. Definitely won't wanna miss this episode!

If you would like to submit a voicemail for a future episode, use this link: https://www.speakpipe.com/RutgersRivals

GET TKR PREMIUM FOR THE YEAR FOR 60% OFF! — CLICK HERE FOR MORE


You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}