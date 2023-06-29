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TKR POD: Instant Reaction to Rutgers landing four-star WR Korey Duff

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment from 2024 WR Korey Duff Jr. (St. Anthony's High School in Melville, New York). They then discuss his game, his impact on the recruiting class and the ever lasting ties between #Rutgers Football and New York.

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