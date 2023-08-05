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TKR POD: Instant Reaction to Rutgers Hoops landing transfer Austin Williams

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment to the Rutgers Basketball program in former Marist/Hartford/FIU guard Austin Williams. They dive into what into Williams' commitment, his journey in college/to Rutgers, what he brings to Steve Pikiell's squad and how he could impact the team in 2023-24.

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