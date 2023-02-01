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TKR Pod: Instant Reaction to Rutgers hiring OL coach Pat Flaherty

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie breakdown the final assistant coaching hire for Rutgers Football in 40 year coaching veteran and former New York Giants offensive line coach Pat Flaherty.

They also discuss Dylan Harper's final five schools and Steve Pikiell's (lifetime?) contract extension.

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