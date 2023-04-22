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TKR Pod: Instant Reaction to Rutgers Football landing OL/ DL Judah Pruitt

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment in Rutgers' class of 2024 in two way lineman Judah Pruitt of Shabazz HS in Newark, NJ.

Pruitt is the fifth commitment in the class of 2024 for RFootball and the guys break down his game and what it means for the rest of the class moving forward.

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