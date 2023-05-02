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TKR POD: Instant Reaction to Matt Ogunniyi commitment!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment in the class of 2024 for Rutgers Football in tight end Matthew Ogunniyi out of Flowers HS in Upper Marlboro, Maryland (0:30). They then discuss the upcoming official visitors in June (11:00) and the transfer of LB Micah Wing (14:00) before closing on a discussion about college apparel deals (19:20).

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