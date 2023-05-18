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TKR POD: Instant Reaction to JaQuae Jackson’s commitment

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Chris discuss the commitment of D2 All-American WR JaQuae Jackson to Rutgers football. They break down his game, what went into his commitment and what Jackson's commitment means for the outlook of Rutgers football in 2023.

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