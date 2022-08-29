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TKR Pod Ep. 67: 2022 Football Season Preview with Chris Nalwasky

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Richie and Mike are joined by Rutgers beat writer Chris Nalwasky to preview the 2022 Rutgers football season and give their game by game predictions.

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