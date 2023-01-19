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TKR Pod Ep. 116: Instant reaction to Dave Brock hiring, staff shakeups

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest coaching staff hire in WR coach Dave Brock. They then discuss how this changes things elsewhere on the offensive coaching staff and speculate OL coach names. They close by previewing the Rutgers/Michigan State MBB game tonight in East Lansing.

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