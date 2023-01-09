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{{ timeAgo('2023-01-09 19:14:59 -0600') }} basketball Edit

TKR Pod Ep. 111: Reacting to Ndongo commitment, latest on Harper & Bailey

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to break down the latest commitment in the class of 2023 for MBB in PF Baye Ndongo (Colorado Prep in Colorado Springs, CO). Richie then breaks down the latest in what he's hearing in Rutgers basketball recruiting, including updates on 2024 five-stars Dylan Harper and Ace Bailey.

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