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TKR POD: Aundre Hyatt joins the show to talk Rutgers Basketball's offseason

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers senior guard Aundre Hyatt to discuss the recent international trip, the changes in 2023/24 to the offense, he breaks down all the newcomers and young players on the team and much more.

We also re-ran the RFund ticket giveaway at the end of the show.

You can also support Aundre by purchasing gear from his NIL store: https://printforplayers.com/collections/aundre-hyatt

If you would like to submit a voicemail for a future episode, use this link: https://www.speakpipe.com/RutgersRivals

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