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TKR Pod: 2024 Early National Signing Day Special Episode!
The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com
Mike and Richie break down every #Rutgers Football signee from Wednesday's Early National Signing Day period.
-- Korey Duff (0:30)
-- Kaj Sanders (5:00)
-- Gabe Winowich (7:30)
-- AJ Surace (10:00)
-- Tyclean/Tycoolhill Luman (16:45)
-- Dahkari Gilley (18:00)
-- Antonio White (20:30)
-- Raynor Andrews (22:30)
-- Aaris Bethea (24:15)
-- Montele Johnson (26:00)
-- Benjamin Black (28:15)
-- Samarian Robinson (30:30)
-- Edd Guerrier (33:00)
-- Kenny Jones (35:00)
-- Sam Pilof (37:30)
-- Monte Keener (40:15)
-- Matthew Ogunniyi (43:00)
-- Isaiah Crumpler (44:45)
-- Elijah King (46:30)
-- Noah Shaw (49:00)
-- Kevin Levy (51:00)
-- Carter Kadow (54:00)
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