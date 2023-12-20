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TKR Pod: 2024 Early National Signing Day Special Episode!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down every #Rutgers Football signee from Wednesday's Early National Signing Day period.

-- Korey Duff (0:30)

-- Kaj Sanders (5:00)

-- Gabe Winowich (7:30)

-- AJ Surace (10:00)

-- Tyclean/Tycoolhill Luman (16:45)

-- Dahkari Gilley (18:00)

-- Antonio White (20:30)

-- Raynor Andrews (22:30)

-- Aaris Bethea (24:15)

-- Montele Johnson (26:00)

-- Benjamin Black (28:15)

-- Samarian Robinson (30:30)

-- Edd Guerrier (33:00)

-- Kenny Jones (35:00)

-- Sam Pilof (37:30)

-- Monte Keener (40:15)

-- Matthew Ogunniyi (43:00)

-- Isaiah Crumpler (44:45)

-- Elijah King (46:30)

-- Noah Shaw (49:00)

-- Kevin Levy (51:00)

-- Carter Kadow (54:00)

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