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TKR POD: 2023 Rutgers Football regular season Recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to go over the season ending loss on Saturday for Rutgers' football to #Maryland 42-24 (0:30).

They then break down the positives of the season (22:00), the negatives of the season (35:00) and predict which players will stay and go in the off-season (43:00).

They close by discussing who could be making their season debut tonight on the basketball court against St. Peter's.

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