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TKR Pod: 2022-23 Rutgers Basketball Season Recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers beat writers Craig Epstein and Chris Nalwasky to break down Rutgers MBB 2022-23 season after Rutgers' 88-86 opening round NIT loss to Hofstra. They discuss how the season went, what changes to look for in 2023-24, the transfer portal and much more.

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