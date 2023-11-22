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The 2024 Rutgers Football Transfer Portal Big Board

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie
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The Transfer Portal officially become open for business on December 5th and it's been a mad house of sorts as FBS players from across the country officially were allowed to enter their names into the portal and begin their recruitments all over again.

Now with that being said, TKR expects Rutgers Football to be pretty active this offseason after last offseason's portal cycle leading to the Scarlet Knights adding several starting caliber players.

With that being said, let's take a look at the latest offers, names to know and more.

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QUARTERBACK....

As of this moment Rutgers hasn't offered any quarterback transfers at this time and I don't see them offering any this cycle as Gavin Wimsatt is QB1 and will likely remain that way heading into the 2024 season.

OFFERED / TOP TARGETS....

-- NONE

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