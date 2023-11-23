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TBT: Looking at Rutgers and Maryland projected starters as recruits

The Knight Report Staff
Rutgers.Rivals.com

One of The Knight Report's weekly game preview pieces is our Throwback Thursday piece, where we compare the Rutgers Football starters as recruits to their team's opponent each week.

This week we compare the Scarlet Knights to the Maryland Terrapins football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

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QUARTERBACK....

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RUNNING BACK....

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WIDE RECEIVER....

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TIGHT END....

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OFFENSIVE LINE....

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DEFENSIVE LINE (DE, DT, DT, DE)

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LINEBACKERS....

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DEFENSIVE BACKS....

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