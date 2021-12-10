 Rutgers Basketball stat blast for 70-68 win over No. 1 Purdue
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STAT BLAST: Rutgers Hoops 70-68 win over No. 1 Purdue

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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