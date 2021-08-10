 Sights and sounds from Rutgers’ training camp practice No. 6
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Sights and sounds from Rutgers’ training camp practice No. 6

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Rutgers football continues to prepare for the upcoming 2021 season, and Monday, the players enjoyed a much cleaner warmup than last week. They were in pads as the weather heated up a notch, too.

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