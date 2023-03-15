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{{ timeAgo('2023-03-15 10:12:26 -0500') }} basketball Edit

Several Rutgers Hoops targets thrive during Prep Stretch Run

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

As a 6-foot-6 Class of 2026 prospect, Bergen Catholic's Chidi Nwigwe is tracking as one of the top guards in his class nationally.

Nwigwe, who earned an offer from Rutgers and more recently garnered an offer to attend the prestigious 2023 USA National Team Mini Camp, is still relatively new to the position.

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