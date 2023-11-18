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Rutgers welcomes Howard to town for Saturday matchup

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back at the RAC aka Jersey Mike's Arena once again today as they are all set to welcome the Howard Bison to town for another out of conference matchup.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV/STREAM: BTN+

(Can't find the game? Click here)

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Howard Bison

WHEN: Saturday at 6:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -13.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2023-24 ESPN BPI 2022-23 NET RANKING 2022-23 SAGARIN

Rutgers

72

54

40

42

Howard

224

191

213

228

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 RECORD: 2-2 / Wins against Boston University and Hampton.

SERIES HISTORY: This will be the third matchup between the two schools, with Rutgers currently leading the series currently 2-0. The most recent game was during the 2015 season where the Scarlet Knights defeats the Bison, 82-70.

RECRUIT COMPARISON....

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