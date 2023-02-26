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{{ timeAgo('2023-02-26 06:54:50 -0600') }} basketball Edit

Rutgers vs. Penn State: Where to watch, rankings and betting lines...

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood once again for another Big Ten matchup as they will face off against Penn State on Sunday afternoon.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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THE ESSTENTIALS TO KNOW...

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Penn State Nittany Lions

WHEN: Sunday at 6:30pm ET || BTN

WHERE: Bryce Jordan Center (15,261) -- State College, Pennsvlania

SPREAD: Penn State -3.0pts || Over/Under at 132.5pts

RANKINGS COMPARISON...
RANKING SERVICE RUTGERS PENN STATE

NET

No. 37

No. 56

KENPOM

No. 33

No. 50

ESPN BPI

No. 16

No. 50

SAGARIN

No. 38

No. 48

T-RANK

No. 29

No. 54

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 PENN STATE RECORD: 17-11 / Notable wins vs. Illinois (x2), Indiana and Michigan.

SERIES HISTORY: This will be the 74th matchup between the two schools, with Penn State leading the series 41-32. However the Scarlet Knights hold the most victory in the series defeating the Nittany Lions earlier this season 65-45.

RECRUIT COMPARISON....

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