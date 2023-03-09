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{{ timeAgo('2023-03-09 07:00:11 -0600') }} basketball Edit

Rutgers vs. Michigan: How to watch, key stats, and more

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

It's Big Ten Tournament time, and ninth-seeded Rutgers Men's Basketball faces eighth-seeded Michigan this afternoon at the United Center in Chicago, Ill.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch and listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

HOW TO WATCH...

WHO: 9-Rutgers Scarlet Knights vs. 8-Michigan

WHEN: Thursday, March 9 at 12:00 p.m. E.T || BTN || WCBS 880

WHERE: United Center, Chicago, Ill.

NOTABLE RANKINGS...

RUTGERS || MICHIGAN

NET: No. 43 || No. 54

KENPOM: No. 43 || No. 39

ESPN BPI: No. 27 || No. 54

SAGARIN: No. 43 || No. 29

T-RANK: No. 40 || No. 45

KEY FIGURES...

STAT COMPARISON
STAT RUTGERS MICHIGAN

OVERALL RECORD

18-13

17-14

CONFERENCE RECORD

10-10

11-9

POINTS PER GAME

68.2

73.8

POINTS ALLOWED PER GAME

60.4

69.6

FIELD GOAL %

43.0%

44.9%

ASSISTS PER GAME

15.0

12.1

REBOUNDS PER GAME

37.8

36.8

STEALS PER GAME

8.7

4.8

BLOCKS PER GAME

3.9

4.7

INJURY REPORT...

B1G INJURY REPORT
TEAM NAME INJURY STATUS

Rutgers

Mawot Mag

Knee

(Torn ACL)

OUT

Michigan

Jaelin Llewellyn

Knee

OUT

Michigan

Isaiah Barnes

Undisclosed

OUT

RECRUIT COMPARISON....

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PREDICTION...

Michigan 65, Rutgers 55

Follow Chris Nalwasky on Twitter @ChrisNalwasky.

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