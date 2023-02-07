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{{ timeAgo('2023-02-07 19:30:12 -0600') }} basketball Edit

Rutgers suffers 66-60 loss to Indiana

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball suffered a tough loss on Tuesday night, as the No. 18 ranked Indiana Hoosiers would go on to break their seven game losing streak to the Scarlet Knights, winning by a final score of 66-60.

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Rutgers will continue to be out on the road as will take on the Illinois Fighting Illini on Saturday afternoon with tip-off taking place at 2:00pm ET. The game will also be televised on BTN.

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