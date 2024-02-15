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Rutgers Hoops looks to keep winning streak alive versus Northwestern

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back once again today as they head back home as they welcome the Northwestern Wildcats to town for a Big Ten Conference on Thursday afternoon.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Northwestern Wildcats

WHEN: Thursday at 6:30pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -4.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

89

82

88

90

Northwestern

56

47

43

36

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 NORTHWESTERN RECORD: 17-7 (8-5) / Notable wins against Purdue (2), Illinois (13) and Michigan State (22).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Wildcats will mark the 15th ever meeting between the two programs. Each team won one matchup in the two game series last season.

RECRUIT COMPARISON....

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