Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Rutgers Hoops hopes to make it five in a row as they head out to Minnesota

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back once again today as they head back to the road today as they are all set to take on Minnesota out Williams Arena.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD HERE

Advertisement

TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Minnesota Golden Gophers

WHEN: Sunday at 6:30pm ET

WHERE: Williams Arena (8,000) -- Minneapolis, Minnesota

SPREAD: Minnesota -4.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

84

79

82

86

Minnesota

82

70

88

75

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 MINNESOTA RECORD: 15-9 (6-7) / Notable wins against Michigan State (20), Nebraska (50) and Northwestern (59)

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Golden Gophers will mark the 18th ever meeting between the two programs. Minnesota leads the series 10-7, but Rutgers has won seven of the last 10 games.

RECRUIT COMPARISON....

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement