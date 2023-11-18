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Rutgers Football Postgame Show -- Penn State Nittany Lions Edition

The Knight Report Staff
Rutgers.Rivals.com

Join Richie Schnyderite and Greg DePalma as they recap Rutgers Football’s 27-6 loss to No. 12 ranked Penn State on Saturday afternoon.

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