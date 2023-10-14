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Rutgers Football Postgame Show -- Michigan State Edition

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Richie Schnyderite, Mike Broadbent and Greg DePalma recap Rutgers Football’s Saturday afternoon 27-24 win against Michigan State.

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