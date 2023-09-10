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Rutgers Football PFF Grades / Snap Counts versus Temple

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie
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Rutgers Football secured another big win on Saturday as they went on to defeat Temple by a final score of 36-7 inside of SHI Stadium.

Now we know what the stats show, but how did the team grade out overall according to PFF (Pro Football Focus).

The Knight Report has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Owls.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
PLAYER OFF GRADE PASSING GRADE SNAP COUNT

Gavin Wimsatt

60.0

57.0

76
BOLD = STARTED GAME
RUNNING BACKS
PLAYER OFF GRADE RUN GAME PASS BLK SNAP COUNT

Kyle Monangai

76.5

75.2

79.5

50

Jashon Benjamin

65.2

60.9

74.0

14

Samuel Brown

65.8

58.6

60.0

6

Al-Shadee Salaam

61.8

61.4

N/A

6
BOLD = STARTED GAME
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