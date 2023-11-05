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Rutgers Football PFF Grades / Snap Counts versus Ohio State

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie
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Rutgers Football fell to No. 1 ranked Ohio State on Saturday by a final score of 35-16 Inside of SHI Stadium.

Now we know what the stats show, but how did the team grade out overall according to PFF (Pro Football Focus).

The Knight Report has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Buckeyes.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
PLAYER OFF GRADE PASS GAME RUN GAME SNAP COUNT

Gavin Wimsatt

49.3

57.0

48.5

74
BOLD = STARTED GAME
RUNNING BACKS
PLAYER OFF GRADE RUN GAME PASS BLK SNAP COUNT

Kyle Monangai

76.1

79.2

25.8

59

Samuel Brown V

55.5

55.9

73.0

11

Aaron Young

57.4

N/A

N/A

3

Ja'shon Benjamin

60.0

N/A

N/A

1
BOLD = STARTED GAME
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