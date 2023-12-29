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Rutgers Football PFF Grades / Snap Counts for the 2023 Pinstripe Bowl

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie
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Rutgers Football has finished the 2023 season with a record of 7-6 following a 31-24 victory over Miami in the 2023 Pinstripe Bowl. .

Now we know what the stats look like, but let's take a look at how PFF graded out each of the Scarlet Knights players following the bowl game.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
PLAYER SNAP COUNT OFF GRADE PASS GAME RUN GAME

Gavin Wimsatt

60

59.4

58.3

59.1
BOLD = STARTER
RUNNING BACKS
PLAYER SNAP COUNT OFF GRADE RUN GAME PASS GAME PASS BLOCK

Kyle Monangai

44

86.5

83.9

71.9

72.6

Samuel Brown

15

59.6

59.4

58.9

72.4

Jashon Benjamin

1

60.0

N/A

60.0

N/A
BOLD = STARTER
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