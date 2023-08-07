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Rutgers Football OL Nelson Monegro has medically retired

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football offensive lineman Nelson Monegro has medically retired from football, but will remain with the program per a source.

Monegro who was a second year offensive lineman, originally joined the Scarlet Knights as a member of the 2022 recruiting class where he was ranked the 23rd best player in the state of New Jersey for his recruiting cycle.

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The 6-foot-7, 305-pound offensive lineman didn’t really get much of a chance to do anything since arriving on the banks in January 2022 as an early enrollee.

In his lone year with the program last season. Monegro didn’t see the field at all and ended up redshirting.

Stay tuned for more Rutgers Football news right here on The Knight Report!

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